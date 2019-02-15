Авиакомпания Победа с особым почтением относится к творчеству народного артиста СССР Василия Ланового. Но даже для него не может сделать исключения из правил перевозки, заявили в представительстве российского лоукостера.

Авиакомпания "Победа" с особым почтением относится к творчеству народного артиста СССР Василия Ланового. Но даже для него не может сделать исключения из правил перевозки, заявили в представительстве российского лоукостера.85-летний актер собирался вылететь лайнером "Победы" из Москвы в Ростов-на-Дону. Однако это ему не удалось из-за того, что его ручная кладь не вписалась в действующие правила авиакомпании по ее перевозке, напоминает РИА Новости. Администраторы компании не ознакомили Василия Ланового с правилами провоза ручной клади на рейсах "Победы".У Василия Ланового с собой был кофр и чемодан. Он не возражал доплатить за багаж, но персонал авиакомпании отказался брать с него деньги и разговаривать.Авиакомпания надеется, что впредь администратор артиста будет более внимателен в подготовке к перелету и ознакомится с правилами перевозки ручной клади, говорится в официальном сообщении "Победы" по поводу этого инцидента. По словам представителей авиакомпании, Лановой и сопровождавшие его лица прибыли на регистрацию рейса с опозданием на 5 минут. Тем не менее, сотрудники авиакомпании пошли артисту навстречу. Когда же выяснилось, что потребуется погрузка багажа, то это привело бы к значительной задержке рейса.В итоге, подчеркнули в компании, Лановой от полета отказался. Творческая встреча Василия Семеновича Ланового с ростовчанами все-таки состоялась, актер купил билет на другой рейс. На встречу с Лановым собрался полный зал.В авиакомпании после этого заявили, что готовы предоставить актеру бесплатный билет на рейс "Победы" в любом направлении.