После инцидента с багажом, из-за которого Василия Ланового не пустили в самолет, авиакомпания Победа разрешила артисту бесплатно пользоваться своими услугами до конца 2019 года.

После инцидента с багажом, из-за которого Василия Ланового не пустили в самолет, авиакомпания "Победа" разрешила артисту бесплатно пользоваться своими услугами до конца 2019 года."Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода", — сообщили РИА новости в лоукостере.При этом в компании подчеркнули, что данная привилегия предоставляется Лановому в качестве исключения как знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути.14 февраля народный артист СССР Василий Лановой был снят с рейса из Москвы в Ростов-на-Дону из-за того, что кофр и один из чемоданов артиста превысили требования авиакомпании к размеру ручной клади.85-летний артист не отказывался доплатить за багаж, но разговаривать с ним сотрудник "Победы" не стал. Как позже пояснили в авиакомпании, погрузка дополнительного багажа привела бы к значительной задержке рейса.В итоге Лановой вылетел в Ростов-на-Дону другим рейсом. Творческая встреча с ростовчанами благополучно состоялась.