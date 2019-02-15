Напавший на мэра города Иваново преступник был вооружен битой. Владимиру Шарыпову удалось отбиться, градоначальник получил ушибы.

Напавший на мэра города Иваново преступник был вооруженбитой. Владимиру Шарыпову удалось отбиться, градоначальник получил ушибы.Ивановская полиция возбудила уголовное дело по статье 213 Уголовногокодекса – "Хулиганство". По данным местного управления МВД, ВладимирШарыпов в результате нападения получил незначительные травмы.Как сообщается, неизвестный, вооруженный битой, напал на градоначальникавозле его дома. Шарыпов не растерялся и оказал сопротивление. Мэр дажепопытался задержать нападавшего, но тому удалось скрыться.Владимир Шарыпов подтвердил журналистам факт нападения исообщил, что обратился в больницу. Однако 15 февраля градоначальник уже был нарабочем месте. "Сегодня утром Владимир Иванович вышел на работу. Будет лион брать больничный, не могу сказать", – сообщила агентству ТАСС пресс-секретарьглавы Иванова Анна Лобанова.О происшествии был сразу проинформирован губернаторобласти. Станислав Воскресенский выразил сочувствие ВладимируШарыпову. Расследование дела взято на личный контроль главы региона: он поручилнайти и наказать преступников.Владимир Шарыпов занимает пост главы города с ноября 2016года, напоминает РИА Новости. Как известно, мэр Иванова увлекается боевыми искусствами.