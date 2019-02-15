Напавший на мэра города Иваново преступник был вооружен
битой. Владимиру Шарыпову удалось отбиться, градоначальник получил ушибы.
Напавший на мэра города Иваново преступник был вооружен
битой. Владимиру Шарыпову удалось отбиться, градоначальник получил ушибы.
Ивановская полиция возбудила уголовное дело по статье 213 Уголовного
кодекса – "Хулиганство". По данным местного управления МВД, Владимир
Шарыпов в результате нападения получил незначительные травмы.
Как сообщается, неизвестный, вооруженный битой, напал на градоначальника
возле его дома. Шарыпов не растерялся и оказал сопротивление. Мэр даже
попытался задержать нападавшего, но тому удалось скрыться.
Владимир Шарыпов подтвердил журналистам факт нападения и
сообщил, что обратился в больницу. Однако 15 февраля градоначальник уже был на
рабочем месте. "Сегодня утром Владимир Иванович вышел на работу. Будет ли
он брать больничный, не могу сказать", – сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь
главы Иванова Анна Лобанова.
О происшествии был сразу проинформирован губернатор
области. Станислав Воскресенский выразил сочувствие Владимиру
Шарыпову. Расследование дела взято на личный контроль главы региона: он поручил
найти и наказать преступников.
Владимир Шарыпов занимает пост главы города с ноября 2016
года, напоминает РИА Новости. Как известно, мэр Иванова увлекается боевыми искусствами.