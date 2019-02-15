Российские военные не видят вывода войск США из Сирии. Наоборот, Соединенные Штаты продолжают снабжать оружием и боевой техникой отряды курдов, которые расположены на восточном берегу реки Евфрат.

Российские военные не видят вывода войск США из Сирии. Наоборот, Соединенные Штаты продолжают снабжать оружием и боевой техникой отряды курдов, которые расположены на восточном берегу реки Евфрат, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Также глава военного ведомства положительно оценил переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Этот регион стал одним из вопросов, которые поднимали лидеры России, Турции и Ирана на встрече в Сочи. Обстановка непростая, добавил Шойгу, но надо шаг за шагом идти к намеченным целям, пишет агентство ТАСС.Коснулся министр обороны и темы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он заявил, что Россия сделала все для спасения ДРСМД: проявила полную открытость и показала все, что просили. Однако это не помогло. Поэтому Россия готовит зеркальный ответ: закладывает опытно-конструкторские работы в области ранее запрещенных ракет и многое другое.