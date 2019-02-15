Злоумышленник тайно похитил из автомобиля рюкзак с денежными средствами, после чего скрылся. Ущерб составил более 1,4 млн рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 26-летнего приезжего, подозреваемого в краже.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники с заявлением о краже обратился житель столицы. По словам заявителя, неизвестный тайно похитил из его автомобиля, припаркованного на Каширском шоссе, рюкзак с денежными средствами, после чего скрылся. Ущерб составил более 1,4 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий. С его слов, дверь в салон была не заперта. Часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22