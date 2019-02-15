На участников массовой драки в кафе на юго-востоке Москвы завели уголовное дело о хулиганстве, в отделение были доставлены 18 человек.

На участников массовой драки в кафе на юго-востоке Москвы завели уголовное дело о хулиганстве, в отделение были доставлены 18 человек, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.Конфликт между уроженцами Азербайджана и Чечни произошел около 22:40 14 февраля в кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице. Первоначально сообщалось о 10 пострадавших и 12 задержанных, позже в СМИ появилась информация, что в массовой драке участвовали до 100 человек, которые активно использовали травматические пистолеты.Стражи порядка эту информацию опровергли. По их данным, всего в конфликт были вовлечены 20 мужчин, из них травмы получил только один, причем от госпитализации он отказался. По предварительным данным, прогремело не менее 10 выстрелов, в том числе и предупредительный со стороны сержанта полиции, который попытался разнять противников.Хулиганы, как уточняет агентство "Москва", предупреждения стража порядка пропустили мимо ушей, а после и вовсе начали ему угрожать расправой, так что он пустил в ход табельное оружие. На подмогу подоспели коллеги, были задержаны 18 человек.Местные жители давно жалуются на беспокойное кафе, и это не первый случай, когда здесь происходят бандитские разборки. Месяц назад жители даже записали видеобращение на сей счет.