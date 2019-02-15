Рубль снижается к доллару и евро под давлением санкционных рисков. На Московской бирже евро стоит 74,7 рубля, доллар превысил 67 рублей.

Рубль снижается к доллару и евро под давлением санкционных рисков.Курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей. Это произошло впервые с 15 января. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов доллар вырос на 49 копеек. Евро прибавил 57,5 копейки и достиг 75,4 рубля.Снижение курса рубля связано с новыми санкциями, которые Вашингтон собирается против России в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом". Ограничения затронут российские банки. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с суверенным долгом РФ, уточняет "Интерфакс".Другая часть санкций коснется российской "агрессии" на Украине. Ограничительные меры предполагается ввести против кораблестроительного сектора России.Вместе с тем продолжает расти нефть. Цена апрельских фьючерсов на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне возросла на 1,5% — до 64,56 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже фьючерс WTI на март поднялся до 54,42 доллара за баррель.