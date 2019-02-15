В рамках недели моды в Нью-Йорке прошел показ бренда Vaquera.
Дизайнеры представили очень смелую модель нижнего белья.
В рамках недели моды в Нью-Йорке прошел показ бренда Vaquera.
Дизайнеры представили очень смелую модель нижнего белья.
Неожиданно для присутствующих на подиуме появилась манекенщица
в экстравагантном наряде. Девушка была облачена в свитер цвета слоновой кости,
теплые чулки в тон, розовые туфли и белые трусы.
Необычное исподнее заинтересовало не только ценителей моды,
но и обывателей. К изделию была пришита атласная подушечка, к которой лентой
привязали поддельное украшение в виде кольца с крупным бриллиантом.
Снимок с показа моментально обрел популярность в Сети. Теперь переполошенная интернет-общественность гадает,
что именно демонстрирует девушка. Кто-то предположил, что это гульфик, другие
же отмечали схожесть наряда с поясом верности.
Добавим, что бренд Vaquera основан в 2013 году в Нью-Йорке.
На официальной странице марки говорится, что ее возникновение стало "реакцией
на отсутствие разнообразия в сегодняшнем мире моды". Об этом сообщает The Cut.