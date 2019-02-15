Сильный ветер мог стать причиной инцидента с участием круизного лайнера Norwegian Epic, столкнувшегося с пирсом во время швартовки в порту Сан-Хуана. Момент ЧП запечатлел на видео очевидец, находившийся на борту другого судна.

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона момент столкновения круизного лайнера с пирсом, произошедшего в минувший вторник, 12 февраля, в порту города Сан-Хуан — столицы Пуэрто-Рико.Судно Norwegian Epic с пассажирами на борту, находившееся в семидневном круизе, столкнулось с причалом, серьезно повредив несколько его элементов.По предварительной версии, причиной ЧП мог стать сильный ветер, затруднивший процедуру швартовки.В результате инцидента никто не пострадал, Norwegian Epic отделался повреждениями обшивки, сообщает издание Miami Herald.