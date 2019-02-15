Сегодня в Саратовской области глыба льда сорвалась с балкона жилого дома и убила 77-летнего мужчину. Трагедия произошла в паре шагов от соседа, подробно рассказавшего о происшествии.

Сегодня в Саратовской области глыба льда сорвалась с балкона жилого дома и убила 77-летнего мужчину. Трагедия произошла в паре шагов от соседа, подробно рассказавшего о происшествии.Около 10 утра возле четырехэтажного дома встретились три пожилых соседа и остановились поздороваться."Я выхожу, Сережа курит. Женя (погибший) шел вот отсюдова. Поздоровались, и тут сразу — бабах! Это глыба упала, вот она." — рассказал корреспонденту "Взгляд-инфо" 85-летний Николай Караванов, сосед погибшего. — Мы с Сережей привели его в чувство, и скорая подошла. Голову забинтовала."Врачи отвезли 77-летнего Евгения Васильева в больницу, где он вскоре скончался. Двор оцепили, на месте происшествия в течение нескольких часов работали оперативные службы. В настоящее время местным отделением СК РФ по факту гибели мужчины организована доследственная проверка.Погибшего соседи характеризуют как хорошего, доброго и не пьющего человека.