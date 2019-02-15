Мы скорбим обо всех погибших воинах - интернационалистах и отдаем дань глубокого уважения их героизму и самоотверженности...

Ежегодно 15 февраля отмечается важная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.30 лет назад последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. В этот день мы чествуем сотрудников и ветеранов органоввнутренних дел, которые отважно выполняли свой служебный и воинский долг за пределами границ своей Родины.За 9 лет военного конфликта СССР потерял более 15 тысяч своих граждан.Память о событиях в Афганистане жива, и стереть ее не смогут ни годы, ни расстояния.Мы скорбим обо всех погибших воинах - интернационалистах и отдаем дань глубокого уважения их героизму и самоотверженности.Солдаты правопорядка, не щадя своей жизни, проявляя мужество и отвагу, с честью выполнили свой служебный и патриотический долг перед страной.Только в московской полиции насчитывается более тысячи участников боевых действий в Афганистане среди ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел.Убежден, что верность долгу и чести, стойкость духа и мужество солдат и офицеров, которые рисковали жизнью, здоровьем, защищая интересы страны за ее границами, являются ярким примером мужественного служения Отчизне.В этот значимый день желаю всем ветеранам боевых действий в Афганистане, их семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия,успехов и новых достижений в служебной деятельности на благо нашего Отечества!