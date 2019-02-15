Первое лицо футбольного клуба Барселона Хосеп Мария Бартомеу решил положить конец слухам о возможном возвращении в каталонскую команду Неймара, который был продан во французский Пари Сен-Жермен за 222 млн евро. Президент сказал, что бразильца в Барсе уже не ждут.

Первое лицо футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу решил положить конец слухам о возможном возвращении в каталонскую команду Неймара, который был продан во французский "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. Президент сказал, что бразильца в "Барсе" уже не ждут.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в прессе на протяжении всех полутора лет, что Неймар играет за "ПСЖ", с завидной регулярностью появляется информация, что бразилец недоволен своим положением в столице Франции и хотел бы вернуться в чемпионат Испании и, конкретно, в "Барселону".Бартомеу в прямом эфире Radio Kanal Barcelona заявил, что возвращение бразильского нападающего в стан "Барсы" невозможно: "Откровенно говоря, меня расстраивают эти разговоры. Мы давно уже выбрали другой путь, наше будущее связано с Дембеле и Коутиньо". Президент "сине-гранатовых" назвал контракты игроков "самыми большими инвестициями последнего времени".Sin Concesiones!⚽️Amb Marçal Lorente!ENTREVISTA AMB JOSEP MARIA BARTOMEU, PRESIDENT DEL FC BARCELONA!