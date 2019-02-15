Ровно два месяца отделяют нас от главного события года – 70-летия Аллы Пугачевой. Подготовка к грандиозному празднованию идет полным ходом. Заодно и составляются списки тех, кого Примадонна хочет видеть на банкете 15 апреля и на концерте в Кремле 17 числа.

Ровно два месяца отделяют нас от главного события года – 70-летия Аллы Пугачевой. Подготовка к грандиозному празднованию идет полным ходом. Заодно и составляются списки тех, кого Примадонна хочет видеть на банкете 15 апреля и на концерте в Кремле 17 числа.Филипп Киркоров еще перед новым годом хвастался, что уже приглашен бывшей женой на торжества и теперь думает над роскошным – под стать событию! – подарком для главной певицы страны.А вот Владимиру Преснякову-младшему повезло меньше. Он хотя и был фактическим зятем для , прожив с ее дочерью Кристиной Орбакайте 11 лет, хотя и стал отцом первого внука Пугачевой, но на юбилей его не пригласили. Забыли?.. Еще исправятся?.."Нет, пока меня никто не звал, – признался певец в интервью "Дни.Ру" в Кремле за кулисами концерта МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных. – Если и не позовут, ну, что же, пойду по билету".Правда, билеты эти Владимиру Преснякову придется еще поискать. В свободной продаже их нет давно – смели в первый же день, а перекупщики сегодня предлагают 6-й ряд партера Кремлевского дворца за 270 тысяч рублей. На балконе можно будет смотреть на артистку в бинокль за 60 тысяч.Ранее в интервью "Дни.Ру" Пресняков уверял, что даже про то обстоятельство, что готовится к концерту, он узнал из интернета. "Это ведь очень скрытная семья, – признался Владимир. – Мы с Аллой Борисовной вообще нечасто видимся – примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения. В марте, прошлого года, например, она мне говорила теплые слова по случаю 50-летия".