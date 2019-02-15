Алла Пугачева поддерживает Украину в ее конфликте с Россией. К такому заключению пришел украинский телеведущий Дмитрий Гордон. Он признался, что был бы счастлив взять интервью у Примадонны – так как уверен, что она на стороне Киева.

Алла Пугачева поддерживает Украину в ее конфликте с Россией.К такому заключению пришел украинский телеведущий Дмитрий Гордон. Он признался,что был бы счастлив взять интервью у Примадонны – так как уверен, что она настороне Киева.Воплощению в жизнь мечты Гордона о встрече смешает, по словам журналиста, только одно соображение. Он опасается, чтоПримадонну начнут в России травить – как это делают, по словам Гордона, с "другими честными артистами"."Я был бы счастлив сделать с ней интервью, но думаю,что из-за ситуации с Россией и Украиной сейчас это невозможно. Их же потомтравить будут в России, если они дадут мне интервью. Я понимаю это и не хочуподставлять людей. Но я предприму эту попытку", – пообещалпроинтервьюировать Гордон.Российским исполнителям, которые поддерживают позицию Москвыпо Крыму, Гордон посоветовал "не расслаблять булки". Он пригрозилартистам наказаниями и напомнил о существовании сайта "Миротворец",черные списки которого продолжают пополняться. Ведущий, по его словам, уважаеттех деятелей культуры из России, которые придерживаются установленных Киевомправил."Если Крым ваш, не зарабатывайте деньги на нашейтерритории. Макаревич, Гребенщиков, Ахеджакова, другие уважаемые мной деятелироссийской культуры не ездят в Крым. Или въезжают с территории Украины", -заявил журналист.Гордон сообщил, что из-за напряженных отношений междуКиевом и Москвой у него сорвалось около сотни интервью, в частности с. В то же время он полностью поддерживает запрет въезда на Украинудля российских исполнителей. Примадонны как "сторонницы Украины" это, конечно, не касается, пишет "ПолитНавигатор".