Встреча с мастерами дзю-до стоила травмы президенту России. Владимир Путин повредил безымянный палец правой руки из-за неудачного броска.

Встреча с мастерами дзю-до стоила травмы президенту России.Владимир Путин повредил безымянный палец правой руки из-за неудачного броска.Занятия дзю-до поднимают настроение президенту России. Крометого, признается Владимир Путин, спорт помогает ему смотреть на мир без розовых очков.Хорошего настроения не смогла испортить небольшаянеприятность. Во время спарринг-тренировки президента с чемпионом БесланомМудрановым российский лидер повредил палец на правой руке. Травма оказаласьнесерьезной: помог обычный пластырь, и тренировка продолжилась.Владимир встретился с представителями сборных Россиипо боксу, дзюдо и вольной борьбе в сочинском спортивном центре "Юг Спорт".Путин пришел на тренировку после переговоров с лидерами Ирана и Турции. Сойдя с татами, российский лидер пообщался с журналистами.