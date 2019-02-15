Встреча с мастерами дзю-до стоила травмы президенту России.
Владимир Путин повредил безымянный палец правой руки из-за неудачного броска.
Встреча с мастерами дзю-до стоила травмы президенту России.
Владимир Путин повредил безымянный палец правой руки из-за неудачного броска.
Занятия дзю-до поднимают настроение президенту России. Кроме
того, признается Владимир Путин, спорт помогает ему смотреть на мир без розовых очков.
Хорошего настроения не смогла испортить небольшая
неприятность. Во время спарринг-тренировки президента с чемпионом Бесланом
Мудрановым российский лидер повредил палец на правой руке. Травма оказалась
несерьезной: помог обычный пластырь, и тренировка продолжилась.
Владимир встретился с представителями сборных России
по боксу, дзюдо и вольной борьбе в сочинском спортивном центре "Юг Спорт".
Путин пришел на тренировку после переговоров с лидерами Ирана и Турции. Сойдя с татами, российский лидер пообщался с журналистами.