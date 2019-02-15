Президенты России, Ирана и Турции приступили к обсуждению сирийского урегулирования. Встреча проходит в Сочи. На саммите глав трех стран Владимир Путин заявил, что проблемы безопасности на северо-востоке страны надо решать на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.

Президенты России, Ирана и Турции приступили к обсуждению сирийского урегулирования. Встреча проходит в Сочи. На саммите глав трех стран Владимир Путин заявил, что проблемы безопасности на северо-востоке страны надо решать на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.Российский президент считает важным, чтобы в ближайшее время в Сирии заработал Конституционный комитет. Кроме того, Владимир Путин предложил обсудить конкретные шаги по полному и окончательному уничтожению террористов в Идлибе, сообщает телеканал "Россия 24"."Нам также необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе, — обратился Путин к президентам Турции и Ирана Реджепу Тайипу Эрдогану и Хасану Рухани. — В провинции удается поддерживать режим прекращения боевых действий. Это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага".Владимир Путин также отметил, что сейчас в помощи нуждаются порядка миллиона сирийских беженцев. Российский президент заявил, что рассчитывает на более активное участие ООН и международного сообщества в решении этой проблемы.