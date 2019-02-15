В Госдуму на обсуждение президент России Владимир Путин внес законопроект об уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии. Проект закона зарегистрирован в думской электронной базе.

В Госдуму на обсуждение президент России Владимир Путин внес законопроект об уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии. Проект закона зарегистрирован в думской электронной базе.Законопроект предлагает существенно ужесточить уголовную ответственность за создание, участие и руководство преступным сообществом. Если его примут, то в Уголовном кодексе появится наказание для глав преступных сообществ от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за 5 лет без или с ограничением свободы от года до двух лет, сообщает ТАСС. Кроме того, для лидеров преступных группировок предлагается ввести и пожизненное лишение свободы.Депутатам предлагается внести поправки в статью 210 Уголовного кодекса России ("Организация преступного сообщества (преступной организации)"). За создание преступного сообщества для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо за руководство преступным сообществом или преступной организацией или входящими в них структурными подразделениями предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Такое же наказание законопроект предусматривает за координацию действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, а также за разработку планов их действий и создание условий для совершения преступлений организованными группами. Эта же мера пресечения предполагается при наказании за раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами.Кроме того, предполагается введение наказания и за участие в воровских сходках. Здесь участники этих собраний рискуют оказаться за решеткой на срок от 12 до 20 лет и быть оштрафованными на миллион.В пояснительной записке к внесенному Путиным законопроекту поясняется, что наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами, а их лидеры, благодаря своему положению в преступной иерархии, как правило, уходят от уголовной ответственности. Теперь для мафиозных боссов оставаться в тени станет сложнее.