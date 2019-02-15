Президент России Владимир Путин считает недопустимым ограничивать по политическим соображениям оказание гуманитарной помощи Сирии.

Президент России Владимир Путин считает недопустимым ограничивать по политическим соображениям оказание гуманитарной помощи Сирии.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава страны сообщил по итогам трехстороннего саммита в Сочи, на котором он вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его иранским коллегой Хасаном Рухани обсуждал ситуацию в Сирии.Путин заявил, что нельзя по политическим соображениям ограничивать поставки гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии и отметил, что на этом фоне странными выглядят санкции некоторых стран, направленные на компании и лица, которые помогают правительству САР восстановить разрушенную инфраструктуру страны и помочь в области здравоохранения и образования.Президент России считает, что все люди доброй воли должны "объединиться вокруг одного — помочь Сирии восстановить государственность".