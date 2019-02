Два пассажира и стюардесса американской авиакомпании Compass Airlines попали в больницу с многочисленными травмами в результате сильной турбулентности во время полета из калифорнийского округа Ориндж в Сиэтл. Последствия небесной встряски сняли на видео.

Два пассажира и стюардесса американской авиакомпании Compass Airlines попали в больницу с многочисленными травмами в результате сильной турбулентности во время полета из калифорнийского округа Ориндж в Сиэтл, сообщает Kiro 7. Последствия "небесной встряски" сняли на видео.Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv— joe justice (@JoeJustice0) February 13, 2019Инцидент произошел в первой половине дня 13 февраля — воздушное судно начало трясти сразу после того, как бортпроводники принялись разносить напитки."Звук был такой, словно мы врезались в два кирпичных здания на высоте 9 тысяч метров", — отметил 59-летний пассажир.На кадрах видно перевернутую тележку и заваленный продуктами проход в самолете Compass Airlines (этот перевозчик выполняет внутренние рейсы в интересах Delta Air Lines и American Airlines).Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в городе Рино в штате Невада. Из аэропорта в больницу доставили двух пассажиров и бортпроводницу, еще двое пострадавших отказались от госпитализации. К месту назначения пассажиров доставил другой борт.Ранее в среду Национальная метеорологическая служба США предупредила о сильном снежном шторме в районе озера Тахо и опасных условиях для полетов.