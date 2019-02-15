Противники
актера Владимира Зеленского по президентской гонке гадают о причинах
его успеха. С неожиданным объяснением популярности слуги
народа выступил бывший член Партии регионов Евгений Мураев.
Противники
актера Владимира Зеленского по президентской гонке гадают о причинах
его успеха. С неожиданным объяснением популярности "слуги
народа" выступил бывший член "Партии регионов" Евгений Мураев.
По его мнению, поддержка Зеленского – это
форма протеста украинцев против нынешней власти. За юмориста в основном
готовы голосовать молодые, поэтому успех актера на выборах будет
зависеть от его способности мобилизовать эту часть электората.
Несмотря на высокую популярность, Зеленскому не достает политического опыта. Чтобы управлять государством, подчеркнул Мураев,
нужно понимать его устройство, как функционируют ветви власти, как
создается бюджет, необходимо иметь представления о доходах и расходах
казны и так далее.
"Нельзя прочитать книжечку и завтра идти", – подчеркнул политик.
Впрочем, полагает Мураев, даже неопытный Зеленский будет "однозначно лучше" действующего президента Петра Порошенко.
Главная проблема актера, считает политолог Михаил Павлив,
– недостаточная поддержке у людей старшего поколения. Эксперт отметил,
что молодежь к избирательным урнам идет неохотно, а среди пенсионеров процент голосующих гораздо выше.
Другая
проблема – малое количество сторонников в провинции. Это
дает козыри в руки его противников, которые могут попытаться
сфальсифицировать результаты голосования во время подсчета.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный
пост претендуют 30 человек. По данным социологической группы "Рейтинг",
вырвался в лидеры гонки: отдать за него голос готовы
около 20% тех, кто придет на выборы.