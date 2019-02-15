Противники актера Владимира Зеленского по президентской гонке гадают о причинах его успеха. С неожиданным объяснением популярности слуги народа выступил бывший член Партии регионов Евгений Мураев.

Противникиактера Владимира Зеленского по президентской гонке гадают о причинахего успеха. С неожиданным объяснением популярности "слугинарода" выступил бывший член "Партии регионов" Евгений Мураев.По его мнению, поддержка Зеленского – этоформа протеста украинцев против нынешней власти. За юмориста в основномготовы голосовать молодые, поэтому успех актера на выборах будетзависеть от его способности мобилизовать эту часть электората.Несмотря на высокую популярность, Зеленскому не достает политического опыта. Чтобы управлять государством, подчеркнул Мураев,нужно понимать его устройство, как функционируют ветви власти, каксоздается бюджет, необходимо иметь представления о доходах и расходахказны и так далее."Нельзя прочитать книжечку и завтра идти", – подчеркнул политик.Впрочем, полагает Мураев, даже неопытный Зеленский будет "однозначно лучше" действующего президента Петра Порошенко.Главная проблема актера, считает политолог Михаил Павлив,– недостаточная поддержке у людей старшего поколения. Эксперт отметил,что молодежь к избирательным урнам идет неохотно, а среди пенсионеров процент голосующих гораздо выше.Другаяпроблема – малое количество сторонников в провинции. Этодает козыри в руки его противников, которые могут попытатьсясфальсифицировать результаты голосования во время подсчета.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственныйпост претендуют 30 человек. По данным социологической группы "Рейтинг",вырвался в лидеры гонки: отдать за него голос готовыоколо 20% тех, кто придет на выборы.