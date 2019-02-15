Бывший тренер Спартака Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в практике. Испанский специалист отдает приоритет предложениям от российских клубов.

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в практике. Испанский специалист отдает приоритет предложениям от российских клубов.Рауль Рианчо заявил, что взял небольшую паузу в карьере, чтобы побыть рядом с матерью. При этом он отклонил несколько предложений от клубов испанской сегунды. Рианчо готов вернуться к тренерской практике, причем приоритет принадлежит предложениям из России.Рауль Рианчо был помощником Курбана Бердыева в "Рубине", а прошлым летом вошел в тренерский штаб "Спартака", где стал ассистентом Массимо Карреры. После отставки Карреры Рианчо некоторое время исполнял обязанности главного тренера. После назначения Олега Кононова специалист вернулся в Испанию.