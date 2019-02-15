Трехэтажный дом на Кандагарской улице в Красноярске, где в четверг вечером произошел взрыв газа, не был сдан в эксплуатацию, однако использовался как хостел.

Трехэтажный дом на Кандагарской улице в Красноярске, где в четверг вечером произошел взрыв газа, не был сдан в эксплуатацию, однако использовался как хостел, сообщает телеканал "Прима" со ссылкой на представителей регионального управления МВД.Громкий хлопок раздался около девяти часов вечера по местному времени (17 часов по Москве), обрушились стены второго и третьего этажей коттеджа, а взрывной волной выбило окна в соседних домах. Из пострадавшего дома были спасены 12 человек, в том числе двое детей, позже спасатели обнаружили тело одной женщины. Они не исключают, что под завалами могут оставаться люди.Коттедж был построен в 2013 году, но в эксплуатацию так и не сдан, как и пять соседних домов, что, впрочем, не мешало их владельцам размещать объявления о сдаче комнат посуточно. "Прима" напоминает, что в 2014 году сноса построек добивалась прокуратура, поскольку многоквартирные дома были возведены на земле под индивидуальное жилое строительство.