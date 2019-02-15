Известный российский врач-кардиохирург опроверг распространенное
мнение о пользе употребления спиртных напитков в умеренных дозах. 79-летний Лео Бокерия также
поделился секретом крепкого здоровья.
Известный российский врач-кардиохирург опроверг распространенное
мнение о пользе употребления спиртных напитков в умеренных дозах. 79-летний Лео Бокерия также
поделился секретом крепкого здоровья.
Профессор заявил, что алкоголь приводит к образованию
соляной кислоты в желудке, которая оказывается очень опасна для слизистой оболочки
органов. Он добавил, что отказался от спиртных напитков восемь лет назад, и с
тех пор стал чувствовать себя гораздо лучше.
"Я же очень много работаю. Я восемь лет не употребляю
алкоголь ни в какой форме. Потому что какое бы количество алкоголя ни было,
вино красное, белое, водка, коньяк – не важно, конечным его итогом является
соляная кислота в желудке. Соляная кислота для нервных окончаний желудка
предельно губительна, она убивает слизистую", – поделился Лео Бокерия.
Как утверждает врач, популярный миф о том, что один бокал вина в день полезен для здоровья, – это "вранье". Специалист уверен, что
алкоголь был придуман людьми для того, чтобы поднимать настроение себе и
окружающим, передает .
Кардиохирург также поделился еще одним секретом отличного здоровья. По его словам, каждому человеку необходимо сохранять позитивный настрой и не забывать
шутить. "Я считаю, в жизни очень важно быть позитивно настроенным. Я себя к
этому приучил, я утром встаю и должен какую-нибудь шутку жене сказать", – цитирует врача телеканал "".