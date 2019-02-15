Известный российский врач-кардиохирург опроверг распространенное мнение о пользе употребления спиртных напитков в умеренных дозах. 79-летний Лео Бокерия также поделился секретом крепкого здоровья.

Известный российский врач-кардиохирург опроверг распространенноемнение о пользе употребления спиртных напитков в умеренных дозах. 79-летний Лео Бокерия такжеподелился секретом крепкого здоровья.Профессор заявил, что алкоголь приводит к образованиюсоляной кислоты в желудке, которая оказывается очень опасна для слизистой оболочкиорганов. Он добавил, что отказался от спиртных напитков восемь лет назад, и стех пор стал чувствовать себя гораздо лучше."Я же очень много работаю. Я восемь лет не употребляюалкоголь ни в какой форме. Потому что какое бы количество алкоголя ни было,вино красное, белое, водка, коньяк – не важно, конечным его итогом являетсясоляная кислота в желудке. Соляная кислота для нервных окончаний желудкапредельно губительна, она убивает слизистую", – поделился Лео Бокерия.Как утверждает врач, популярный миф о том, что один бокал вина в день полезен для здоровья, – это "вранье". Специалист уверен, чтоалкоголь был придуман людьми для того, чтобы поднимать настроение себе иокружающим, передает .Кардиохирург также поделился еще одним секретом отличного здоровья. По его словам, каждому человеку необходимо сохранять позитивный настрой и не забыватьшутить. "Я считаю, в жизни очень важно быть позитивно настроенным. Я себя кэтому приучил, я утром встаю и должен какую-нибудь шутку жене сказать", – цитирует врача телеканал "".