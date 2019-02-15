Артиста столкнулась с серьезным давлением со стороны бывшего мужа после того, как отказалась лично обсудить с Евгением Петросяном вопрос о разделе имущества. Психолог Илья Саглиани уверен, что сейчас Елена Степаненко переживает серьезный стресс и может взорваться в любой момент.

Артиста столкнулась с серьезным давлением со стороны бывшего мужа после того, как отказалась лично обсудить с Евгением Петросяном вопрос о разделе имущества. ПсихологИлья Саглиани уверен, что сейчас Елена Степаненко переживает серьезный стресс и может взорваться в любой момент.Эксперт шоу "Бородина против Бузовой" отметил, что в жизни звезды наступил тяжелый период – ей предстоит защищать свои права в деле о разделе совместно нажитого имущества. Пока экс-супруги никак не могут прийти к соглашению. "Сейчаснелегкий период у , так как она испытывает эмоциональный стрессс дележкой имущества", – рассказал психолог в интервью корреспонденту "Дни.ру".По мнению Илья Саглиани, бывшая жена Евгения Петросяна – это "женщина со стержнем с сильным эмоциональным фоном". Такие люди всегда добиваются того, чего хотят. "Давление со стороны может привести ее в гнев. Произойдет эффект взрывавулкана. Поэтому лучше всегда найти компромисс без давления со стороны. Я бырекомендовал Елене держать свое эмоциональное состояние в балансе. Особенно втаком возраста у женщин, стресс бесследно не проходит", – заявил он.Напомним, официально оформила развод с Евгением Петросяном в ноябре прошлого года. Вскоре после этого в прессе распространились слухи о том, что причиной разрыва пары стала молодая помощница юмориста – Татьяна Брухунова.Сейчас бывшие супруги занимаются вопросом о раздела имущества. Артистка настаивает на том, чтобы к ней перешло 57% имущества. Ее бывший муж считает, что разделить недвижимость и автомобили нужно поровну.