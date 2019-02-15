Результаты планового медицинского обследования Дональда
Трампа удивили его личного врача. Президент США прибавил в весе – но при этом
снизил уровень холестерина в крови.
Результаты планового медицинского обследования Дональда
Трампа удивили его личного врача. Президент США прибавил в весе – но при этом
снизил уровень холестерина в крови.
Американский лидер весит 110 килограммов. Со времени
прошлого обследования Трамп поправился на 2 килограмма. При этом 72-летнему
президенту США за год удалось снизить уровень "плохого" холестерина в
крови – со 143 до 122.
Как отмечается в официальном заключении личного врача Дональда
Трампа Шона Конли, кардиограмма не
выявила проблем с сердцем, давление у президента 118 на 80, пульс 70 ударов в
минуту, температура 36,7 градуса.
Как сообщается, плановый ежегодный медосмотр прошел 8
февраля. Обследование президента различными специалистами длилось почти четыре
часа. "Прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остается в
целом хорошим", – сообщил по его итогам личный врач президента.
Президенты США регулярно проходят медицинский осмотр.
Дональд – самый пожилой американский лидер на момент вступления в
должность. Его политические противники неоднократно заявляли о том, что глава
государства психически неуравновешен и неспособен управлять государством – что
результаты освидетельствования врачами не подтверждают. Хотя ранее телеканал
CNN утверждал, что перед выборами в 2016 году Трамп якобы представил липовую
медицинскую справку, которую сам же и надиктовал своему лечащему врачу, пишет "Комсомольская правда".
В окружении американского президента говорят, что Трамп
буквально одержим фастфудом. Во время поездок его пища – это чипсы, хот-доги
или пицца. А типичный обед состоит из двух бигмаков, двух рыбных гамбургеров и
молочного коктейля.
Также отмечается, что летает на новом
сверхсовременном самолете и наряжается в дорогущие костюмы. И при этом Трамп питается
в забегаловках, которые в США посещает в основном беднота.