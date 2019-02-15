Результаты планового медицинского обследования Дональда Трампа удивили его личного врача. Президент США прибавил в весе – но при этом снизил уровень холестерина в крови.

Результаты планового медицинского обследования ДональдаТрампа удивили его личного врача. Президент США прибавил в весе – но при этомснизил уровень холестерина в крови.Американский лидер весит 110 килограммов. Со временипрошлого обследования Трамп поправился на 2 килограмма. При этом 72-летнемупрезиденту США за год удалось снизить уровень "плохого" холестерина вкрови – со 143 до 122.Как отмечается в официальном заключении личного врача ДональдаТрампа Шона Конли, кардиограмма невыявила проблем с сердцем, давление у президента 118 на 80, пульс 70 ударов вминуту, температура 36,7 градуса.Как сообщается, плановый ежегодный медосмотр прошел 8февраля. Обследование президента различными специалистами длилось почти четыречаса. "Прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остается вцелом хорошим", – сообщил по его итогам личный врач президента.Президенты США регулярно проходят медицинский осмотр.Дональд – самый пожилой американский лидер на момент вступления вдолжность. Его политические противники неоднократно заявляли о том, что главагосударства психически неуравновешен и неспособен управлять государством – чторезультаты освидетельствования врачами не подтверждают. Хотя ранее телеканалCNN утверждал, что перед выборами в 2016 году Трамп якобы представил липовуюмедицинскую справку, которую сам же и надиктовал своему лечащему врачу, пишет "Комсомольская правда".В окружении американского президента говорят, что Трампбуквально одержим фастфудом. Во время поездок его пища – это чипсы, хот-догиили пицца. А типичный обед состоит из двух бигмаков, двух рыбных гамбургеров имолочного коктейля.Также отмечается, что летает на новомсверхсовременном самолете и наряжается в дорогущие костюмы. И при этом Трамп питаетсяв забегаловках, которые в США посещает в основном беднота.