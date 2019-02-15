Рита Дакота прокомментировала скандал, возникший после слов Алены Водонаевой в адрес Ксении Бородиной и Айзы Анохиной. Певица поставила под сомнение слова звезды Дома-2.

Рита Дакота прокомментировала скандал, возникший после слов Алены Водонаевой в адрес Ксении Бородиной и Айзы Анохиной. Певица поставила под сомнение слова звезды "Дома-2".Айза Анохина бурно отреагировала на слова о том, что. дескать, она ее подставила перед Ксенией Бородиной, которая считает ту виновной в сливе в СМИ новости о ее беременности. Анохина разразилась крайне эмоциональным постом в своем Instagram. Айза назвала Алену всякими плохими словами, а в конце пригрозила в отместку слить много конфиденциальной информации о ней.Интересно, что телеграм-канал "Только никому..." и вовсе заявил, что Алена Водонаева соблазнила мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова, что, конечно, не могло скрепить "подружек". так или иначе, но в комментариях к гневному посту Айзы Анохиной отметилась и сама Ксения Бородина. Она попыталась успокоить подругу."Ай))) люди врали и будут врать дальше! Будут смотреть в глаза и ***, будут интриговать, изворачиваться! Это сущность вот таких людей! Во всех интервью этот человек помимо того что врет, еще забывает рассказать как продает изданиям своих друзей! Беременность подруг на малом сроке продает!! Не боясь ничего!!! Не трать нервы свои, мы давно забыли все это, не напоминай!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подруге Ксения Бородина.Айза отреагировала: "я очень тебя люблю! Мне просто стало обидно за ту беспринципную ложь!" В разговор вмешалась и другая подруга Анохиной, певица Рита Дакота. Она поставила под сомнение слова Алены Водонаевой, что якобы ее слова смонтировали и этот монтаж отправили Ксении Бородиной, чтобы опорочить ее."Как человек, немноооооооожеско понимающий предмет вопроса, не могу не внести ремарочку: НЕВОЗМОЖНО ТЕХНИЧЕСКИ смонтировать чужое аудиосообщение в редактора и вернуть его обратно в мессенджер в первоначальном виде. Меняется формат, свойства файла и т п., это настолько легко проверить, что Айза в легкую может это доказать в суде и выиграть процесс за клевету... Но это лирика. Ай. не рви нервы, все все видели, все все поняли. Мне от просмотренного стало страшно. Хочется обнять ее раненого внутреннего ребенка, поддержать и пожалеть". – призналась Рита Дакота.