Все неудачи в жизни Алены Кравец вызваны родовым проклятием. На семью было произведено серьезное энергетическое воздействие, которое вызвало неприятности даже в жизни дочери светской львицы.

Все неудачи в жизни Алены Кравец вызваны родовым проклятием. На семью было произведено серьезное энергетическое воздействие, которое вызвало неприятности даже в жизни дочери светской львицы."Нельзяне сказать о том, что Алена сильно преувеличила историю с целью пиара, но конфликтсо старшеклассницами у девочки действительно был и она пережила довольно серьезныйстресс. Учитывая страсть Алены к пиару, ей и ее дочери необходимо обязательно поработатьнад энергетической защитой. Наличие родового проклятия лишает ее этой защиты, ане всегда позитивное внимание общественности будет и дальше оборачиваться негативнымипоследствиями", – пояснилаТем неменее, дальнейший прогноз по ее жизни весьма позитивный. "Касаемо бывшего мужа могусказать, что они не сойдутся, но точно сохранят дружеские отношения. Алена будетодна еще два-три года. За это время ухажеры будут постоянно меняться, пока, наконец,она не встретит того самого. Вижу, что ее следующим избранником станет иностранец,с которым она покинет страну, а дочь, скорее всего, поначалу будет оставаться сотцом. За границей в новом браке Алена родит еще двоих детей, в том числе мальчика",– добавила гадалка.