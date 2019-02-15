Все неудачи в жизни Алены Кравец вызваны родовым проклятием. На семью было произведено серьезное энергетическое воздействие, которое вызвало неприятности даже в жизни дочери светской львицы.
Все неудачи в жизни Алены Кравец вызваны родовым проклятием. На семью было произведено серьезное энергетическое воздействие, которое вызвало неприятности даже в жизни дочери светской львицы.
"Нельзя
не сказать о том, что Алена сильно преувеличила историю с целью пиара, но конфликт
со старшеклассницами у девочки действительно был и она пережила довольно серьезный
стресс. Учитывая страсть Алены к пиару, ей и ее дочери необходимо обязательно поработать
над энергетической защитой. Наличие родового проклятия лишает ее этой защиты, а
не всегда позитивное внимание общественности будет и дальше оборачиваться негативными
последствиями", – пояснила
Тем не
менее, дальнейший прогноз по ее жизни весьма позитивный. "Касаемо бывшего мужа могу
сказать, что они не сойдутся, но точно сохранят дружеские отношения. Алена будет
одна еще два-три года. За это время ухажеры будут постоянно меняться, пока, наконец,
она не встретит того самого. Вижу, что ее следующим избранником станет иностранец,
с которым она покинет страну, а дочь, скорее всего, поначалу будет оставаться с
отцом. За границей в новом браке Алена родит еще двоих детей, в том числе мальчика",
– добавила гадалка.