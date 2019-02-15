Президенты России, Ирана и Турции сошлись во мнении, что вывод войск США из Сирии принесет позитивный результат.

Президенты России, Ирана и Турции сошлись во мнении, что вывод войск США из Сирии принесет позитивный результат.Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, рассказывая журналистам об итогах трехстороннего саммита в Сочи.Он подчеркнул, что уход американских солдат и офицеров из Сирийской арабской республики поможет стабилизировать ситуацию в стране, восстановив во всех районах власть законного правительства.Путин также отметил, что вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его иранским коллегой Хасаном Рухани обсудил вопрос оказания сирийцам гуманитарной помощи, а также возвращение беженцев в свои дома.Глава государства сообщил, что при поддержке Москвы, Анкары и Тегерана в Сирии созданы условия для размещения полутора миллиона беженцев, однако, по его словам, для того, чтобы возродить экономику и решить острые социальные проблемы – нужна помощь всего мирового сообщества.