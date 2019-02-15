О том, что у Ирины Салтыковой есть дочь Алиса, многие слышали, но мало кто ее видел. Говорили, что девушка училась во Франции и Швейцарии, жила Лондоне. Но, судя по всему, родные палестины оказались ей милее, и звездная наследница вернулась в Москвы. На концерте канала МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных в Кремле она была в числе выступавших. Корреспондент Дни.Ру поговорил с молодой певицей.

О том, что у Ирины Салтыковой есть дочь Алиса, многие слышали, но мало кто ее видел. Говорили, что девушка училась во Франции и Швейцарии, жила Лондоне. Но, судя по всему, родные палестины оказались ей милее, и звездная наследница вернулась в Москвы. На концерте канала МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных в Кремле она была в числе выступавших. Корреспондент "Дни.Ру" поговорил с молодой певицей.Незамужней Алисе Салтыковой на главной сцене страны устроили настоящие смотрины – оценивали не столько ее вокал и пластику, сколько внешние данные, интеллект и способность отвечать на самые неожиданные вопросы, которые важны для настоящего артиста."Меня всю жизнь преследовало то обстоятельство, что постоянно сравнивают с мамой, – призналась 31-летняя Алиса в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – В какой-то момент я просто поняла, что бежать от своих корней, как я это делала на протяжении последних пятнадцати лет, просто невозможно. Поэтому надо смириться и прикусить свой язык".В юности она по инициативе мамы записала песню. "Но совсем не хотела продолжения, пыталась скрыться от громких имен родителей, от их известности, мне хотелось быть в тени, – рассказала Алиса. – Я даже долгое время скрывала, что кто моя мать". Именно поэтому она и решила в свое время покинуть Россию.За границей же девушка получила два образования – вокальное и театральное. Потом под псевдонимами Alyssa Salt и Талита выступала на частных мероприятиях, в клубах Лондона, писала стихи, прозу и музыку. Но вдруг поняла, что хотела чего-то иного. И решали попробовать сделать карьеру на родине. "Просто подвернулся хороший шанс сделать проект в России, глупо было бы им не воспользоваться, – пояснила девушка. – Сегодня с мамой мы работаем совместно, поделив что называется, сферы ответственности".