Певица Саша Савельева скоро впервые станет матерью, по крайней мере об этом уже несколько месяцев сплетничают в светской тусовке. Также поговаривают, что беременность у звезды не из легких.

Певица Саша Савельева скоро впервые станет матерью, покрайней мере об этом уже несколько месяцев сплетничают в светской тусовке.Также поговаривают, что беременность у звезды не из легких.Накануне девичья поп-группа "Фабрика" вышла на сцену в новомсоставе. Саша Савельева выступать не приехала. Певицу заменила экс-солистка"Мобильных блондинок" Тоня Клименко.Ходят слухи, что Савельева на время покинула коллектив: певицабережет себя и своего неродившегося малыша. Меж тем, коллеги знаменитостисудачат, что со здоровьем у Саши не все ладно. Ходят слухи, что Савельева леглана сохранение в больницу. Беременность все-таки долгожданная, рисковать нехочется. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"Напомним, о беременности звезды говорят с начала декабря2018 года. Интернет-пользователи заметили, что Саша Савельева отдаетпредпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Артистка перестала выходитьна сцену и появляеться на светских мероприятиях.В пользу того, что Саша и ее муж Кирилл Сафонов станутродители, говорит и то, что супруги затеяли грандиозный ремонт. Недавно артисткаи ее избранник обратились к модному дизайнеру, чтобы тот помог с оформлениеминтерьера. Вместе со специалистом Савельева выбирала обои для детской комнаты.