Певица Саша Савельева скоро впервые станет матерью, по
крайней мере об этом уже несколько месяцев сплетничают в светской тусовке.
Также поговаривают, что беременность у звезды не из легких.
Певица Саша Савельева скоро впервые станет матерью, по
крайней мере об этом уже несколько месяцев сплетничают в светской тусовке.
Также поговаривают, что беременность у звезды не из легких.
Накануне девичья поп-группа "Фабрика" вышла на сцену в новом
составе. Саша Савельева выступать не приехала. Певицу заменила экс-солистка
"Мобильных блондинок" Тоня Клименко.
Ходят слухи, что Савельева на время покинула коллектив: певица
бережет себя и своего неродившегося малыша. Меж тем, коллеги знаменитости
судачат, что со здоровьем у Саши не все ладно. Ходят слухи, что Савельева легла
на сохранение в больницу. Беременность все-таки долгожданная, рисковать не
хочется. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"
Напомним, о беременности звезды говорят с начала декабря
2018 года. Интернет-пользователи заметили, что Саша Савельева отдает
предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Артистка перестала выходить
на сцену и появляеться на светских мероприятиях.
В пользу того, что Саша и ее муж Кирилл Сафонов станут
родители, говорит и то, что супруги затеяли грандиозный ремонт. Недавно артистка
и ее избранник обратились к модному дизайнеру, чтобы тот помог с оформлением
интерьера. Вместе со специалистом Савельева выбирала обои для детской комнаты.