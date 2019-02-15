В Сочи завершились трехдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Батька, в поведении которого журналисты заметили некоторые странности, выступил с внезапным заявлением об объединении двух стран в рамках Союзного государства.

Сочи завершились трехдневные переговоры президентов России и БелоруссииВладимира Путина и Александра Лукашенко. Батька, в поведении которого журналисты заметили некоторые странности, выступил с внезапным заявлением об объединении двух стран в рамках Союзногогосударства.Поего словам, вопросы дальнейшего объединения должны решать гражданеРоссии и Белоруссии. Лукашенко заверил, что действия Минска в этомнаправлении зависят от позиции Москвы. "Мы и завтра можем объединитьсявдвоем (с Путиным. – Прим. ред.) , у нас проблем нет", – признался Батька.очередной раз Лукашенко повторил, что не собирается обсуждать и ставитьпод вопрос суверенитет Белоруссии. Независимость братской республики отРоссии Батька назвал "святым делом".Комментируяпереговоры с Лукашенко, Владимир Путин заявил, что в рамках Союзногогосударства необходимо создавать наиболее благоприятные условия как дляМосквы, так и для Минска. "Мы можем двигаться вперед, не нанося никакогоущерба странам и народам", – сказал президент журналистам.Повсей видимости, российский лидер остался доволен трехдневным общением сЛукашенко. "Работа у нас получилась", – оценил Путин разговор сбелорусским коллегой. Глава российского государства подчеркнул, чтохотел не просто поработать, а дать Батьке возможность покататься налыжах и поиграть в хоккей.Напомним,переговоры Путина и шли в Сочи с 13 февраля. Большую частьвремени президенты общались с глазу на глаз. Они обсудили судьбуСоюзного государства и дальнейшие шаги в направлении интеграции.Некоторыемоменты в поведении вызвали недоумение у журналистов. Так,журналист издания "Коммерсант" Андрей Колесников заметил, как президентБелоруссии не попрощался с Путиным после катания на лыжах.Болеетого, недоумевает корреспондент, Батька даже не посмотрел на Путина, атот – на него. Из этого Колесников сделал вывод, что отношения междулидерами оставляют желать лучшего.