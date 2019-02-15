Известный артист Сергей Лазарев, который будет представлять нашу страну на Евровидении, 14 февраля, перед концертом в Липецке дал эксклюзивное интервью журналистам ГТРК Липецк. Певец рассказал, что он покажет на конкурсе что-то кардинально новое.

Известный артист Сергей Лазарев, который будет представлять нашу страну на Евровидении, в четверг, 14 февраля, перед концертом в Липецке дал эксклюзивное интервью журналистам ГТРК "Липецк". Областной центр стал первым из городов, где Сергей выступает в статусе участника европейского конкурса. Сейчас у него концертный тур по российским городам, но почти все свободное время певец готовится к конкурсу.Сергей Лазарев заявил, что покажет себя на Евровидении с другой стороны: нужно сделать кардинально что-то новое, это главная задача. По мнению артиста, в этом году будет еще сложнее и ответственнее представлять страну. Важно не повторить себя "формата 2016-го года".Для певца это будет уже второе выступление на международном конкурсе. Три года назад Сергей вышел в финал конкурса и занял первое место по результатам зрительского голосования. Но с учетом мнения жюри Евровидения стал третьим.В этом году конкурс пройдет в Израиле. Официальный вещатель музыкального события — Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).