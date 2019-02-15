В ночь на 14 февраля в Москве от сердечной недостаточности скончался народный артист России Сергей Захаров. Ему было 68. Прощание с ним пройдет в 16 февраля в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. Тело певца будет кремировано, а прах увезут в родной Петербург и захоронят в в Зеленогорске.

В ночь на 14 февраля в Москве от сердечной недостаточности скончался народный артист России Сергей Захаров. Ему было 68.Прощание с артистом в Москве пройдет в 16 февраля в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища с 11 до 13 часов, сообщила его директор Лариса Бутырина.Тело певца будет кремировано, а прах Сергея Георгиевича родные увезут в его родной для артиста Санкт-Петербург, сообщает ТАСС. Захоронен он будет на кладбище в Зеленогорске под Петербургом – городе, где жил Захаров.Время похорон пока уточняется, поскольку неизвестно, когда родные получат урну с прахом. Кроме того, решается вопрос, будет ли проводиться в Петербурге гражданская панихида, сообщила председатель Межрегионального союза концертных деятелей Людмила Шепелева.Телеграмму соболезнования в адрес родных, близких и друзей Сергея Захарова прислал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.Артист, пик славы которого пришелся на 1970-е годы, был солистом Ленинградского мюзик-холла и лауреатом множества международных конкурсов: "Золотой Орфей", "Сопот-74", "Братиславская лира" и других.Кроме того, Захаров совместно с эстрадно-симфоническими оркестрами подготовил восемь сольных программ, а в 1975 году снялся в до сих пор любимом миллионами музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки". Там он играл одну из главных ролей вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.На пике славы — в 1977 году — певец после массовой драки попал в тюрьму, где освоил строительные специальности. На эстраду путь ему был заказан, и забвение длилось больше 10 лет, напоминает "МК".Многим, кто ждал возвращения любимого артиста на эстраду, наверняка помнится исполненная им уже в конце 1980-х песня "Три белых коня".Из-за перенапряжения во время избирательной кампании Бориса Ельцина, когда артист дал более 60 концертов, у Захарова наступила клиническая смерть. Тогда врачам удалось спасти певца.В последние годы Сергей Захаров выступал с концертами, а с 2011 года был патроном Международного фестиваля-конкурса русской песни в Великобритании. Больше полувека он шел по жизни вместе с Аллой — женщиной, на которой женился, когда ему было всего 17.