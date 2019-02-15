Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал авиакомпанию Победа после инцидента с артистом. Василия Ланового не пустили на борт самолета из-за того, что кофр и один из чемоданов артиста превысили требования по размеру ручной клади.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал авиакомпанию"Победа" после инцидента с артистом. Василия Ланового не пустили на борт самолета из-за того, что кофр иодин из чемоданов артиста превысили требования по размеру ручной клади."С каких это пор у нас формализм стал нормойвещей? Или легендарный "Офицер" и Народный артист СССР это дляавиакомпании "Победа" пустой звук? Почему другие авиакомпанииразрешают перевозить более габаритные грузы, а им вдруг нельзя, безопасность,видите ли, пострадает?" – возмутился Манукян в беседе с "Дни.ру". Такоеотношение к вызвало у эксперта оторопь."Они не пустили на рейс 85-ти летнего артиста,летевшего на бесплатный концерт в Ростов-на-Дону, который был приурочен к Днюосвобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А достойны ли они теперьносить это гордое название "Победа"?" – задался вопросом ВадимМанукян. Он заявил, что это абсолютно дикая ситуация."Как это назвать? Что за бездушие? Что за цинизм? Ябыл на этом концерте, на который Лановой в итоге все же добрался рейсом позже.Он фонтанировал стихами и песнями, делился воспоминаниями о славном прошлом", -вспомнил эксперт. Манукян считает, что авиакомпания обязана теперь молить ВасилияЛанового о прощении. "Но им, похоже, даже не стыдно, прикрылись правилами идаже не извинились за произошедшее. Безобразие!" – заявил эксперт.Ранее Лановой прокомментировалвопиющий инцидент. "Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, чтоготовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта",– цитирует артиста сетевое издание m24.Однако, как рассказал ,сотрудник компании "даже разговаривать не стал" и не принял деньги. Витоге знаменитый актер опоздал на посадку, ему пришлось покупать билеты наследующий рейс.