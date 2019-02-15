Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал авиакомпанию
Победа после инцидента с артистом. Василия Ланового не пустили на борт самолета из-за того, что кофр и
один из чемоданов артиста превысили требования по размеру ручной клади.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал авиакомпанию
"Победа" после инцидента с артистом. Василия Ланового не пустили на борт самолета из-за того, что кофр и
один из чемоданов артиста превысили требования по размеру ручной клади.
"С каких это пор у нас формализм стал нормой
вещей? Или легендарный "Офицер" и Народный артист СССР это для
авиакомпании "Победа" пустой звук? Почему другие авиакомпании
разрешают перевозить более габаритные грузы, а им вдруг нельзя, безопасность,
видите ли, пострадает?" – возмутился Манукян в беседе с "Дни.ру". Такое
отношение к вызвало у эксперта оторопь.
"Они не пустили на рейс 85-ти летнего артиста,
летевшего на бесплатный концерт в Ростов-на-Дону, который был приурочен к Дню
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А достойны ли они теперь
носить это гордое название "Победа"?" – задался вопросом Вадим
Манукян. Он заявил, что это абсолютно дикая ситуация.
"Как это назвать? Что за бездушие? Что за цинизм? Я
был на этом концерте, на который Лановой в итоге все же добрался рейсом позже.
Он фонтанировал стихами и песнями, делился воспоминаниями о славном прошлом", -
вспомнил эксперт. Манукян считает, что авиакомпания обязана теперь молить Василия
Ланового о прощении. "Но им, похоже, даже не стыдно, прикрылись правилами и
даже не извинились за произошедшее. Безобразие!" – заявил эксперт.
Ранее Лановой прокомментировал
вопиющий инцидент. "Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что
готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта",
– цитирует артиста сетевое издание m24.
Однако, как рассказал ,
сотрудник компании "даже разговаривать не стал" и не принял деньги. В
итоге знаменитый актер опоздал на посадку, ему пришлось покупать билеты на
следующий рейс.