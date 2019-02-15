Британский телеканал Sky News проинформировал мировую общественность, что получил информацию, подтверждающую, что настоящее имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Денис Сергеев.

Британский телеканал Sky News проинформировал мировую общественность, что получил информацию, подтверждающую, что настоящее имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Денис Сергеев.Как передает "Интерфакс", по утверждению канала ранее третий подозреваемый фигурировал в публикациях СМИ подименем Сергей Федотов, однако — это псевдоним, который принадлежит высокопоставленному сотруднику ГРУ.Подобную информацию распространили издания The Insider и Bellingcat, которые сообщили Денис Сергеев родился в 1973 году и паспорт на имя Сергей Федотов получил в 2010-м.Сообщается, что 2 марта 2018 года он прилетел в Лондон, однако неизвестно, был ли он в Солсбери. Известно лишь, что он вернулся в Москву не вместе с двумя другими подозреваемыми в отравлении Скрипалей – из Великобритании, а позднее, рейсом через Рим.4 марта 2018 года в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Британский премьер Тереза Мэй обвинила Москву в том, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в РФ, которое применили россияне Александр Петров и Руслан Боширов.Позднее СМИ сообщили, что под этими именами скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.В России отвергли обвинения в отравлении, заявив, что химическое оружие страна уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к нападению — некоего Сергея Федотова.