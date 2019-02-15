Покидая место преступления, злоумышленник случайно порвал свою одежду и оставил кусок ткани.

В конце января текущего года в ОМВД России по Собинскому району обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из её квартиры был похищен телевизор. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 19 000 рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила кусок ткани, который не являлся составным элементом вещей, принадлежащих потерпевшей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый 23-летний молодой человек, который проживает в одном подъезде с потерпевшей.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории города Собинка и дал признательные показания.Фигурант пояснил, что попал в квартиру через незапертую дверь, похитил телевизор и поспешил скрыться. Когда злоумышленник покидал место преступления, он случайно зацепился и порвал одежду, оставив кусок ткани.В дальнейшем похищенное имущество подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законной владелице.