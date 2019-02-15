Москве выгодно, чтобы Петр Порошенко победил на мартовских президентских
выборах, считает Владимир Соловьев. Россия в таком случае сможет действовать в
отношении Украины по сирийскому прецеденту – когда США не признали Асада и
ввели туда войска. Высказывание телеведущего возмутило украинского политолога -
он усомнился в том, что Москве хватит духу так поступить.
Москве выгодно, чтобы Петр Порошенко победил на мартовских президентских
выборах, считает Владимир Соловьев. Россия в таком случае сможет действовать в
отношении Украины по сирийскому прецеденту – когда США не признали Асада и
ввели туда войска. Высказывание телеведущего возмутило украинского политолога -
он усомнился в том, что Москве хватит духу так поступить.
Победа Петра Порошенко, по мнению , развяжет руки Москве в отношении Киева.
При наличии на украинской территории многочисленных банд вроде того же "Азова",
которые в России признаны террористическими организациями, все может пойти по
сирийскому сценарию.
"Объясняю: мы будем действовать по прецеденту Сирии.
Когда США не признали президентом Асада и ввели на его территорию войска,
потому что они вообще не понимают, с кем говорят и считают, что там банды. Мы,
видя "Азов" и все эти банды, не признаем Порошенко и считаем себя
вправе по прецеденту действовать так, как считаем нужным", – заявил
Реплика ведущего возмутила приглашенного на программу "Вечер
с Владимиром Соловьевым" украинского политолога. Василий Вакаров позволил
себе усомниться в том, что Москва решится на такой шаг. "Я не думаю, что
яйца у вас такие сильные, чтобы вы могли войска ввести в Украину", -
заметил Вакаров.
Украинские СМИ уже растиражировали смелое возражение
украинца "кремлевскому пропагандисту", назвав его реплику "жестким
отпором". Однако ответ ставит все на свои места. Ведущий
напомнил эксперту, как Россия действовала в Сирии. А также Соловьев предложил вспомнить
о судьбе тех, кто пытался испытать "российские яйца" на прочность.