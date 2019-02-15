Москве выгодно, чтобы Петр Порошенко победил на мартовских президентских выборах, считает Владимир Соловьев. Россия в таком случае сможет действовать в отношении Украины по сирийскому прецеденту – когда США не признали Асада и ввели туда войска. Высказывание телеведущего возмутило украинского политолога - он усомнился в том, что Москве хватит духу так поступить.

Москве выгодно, чтобы Петр Порошенко победил на мартовских президентскихвыборах, считает Владимир Соловьев. Россия в таком случае сможет действовать вотношении Украины по сирийскому прецеденту – когда США не признали Асада иввели туда войска. Высказывание телеведущего возмутило украинского политолога -он усомнился в том, что Москве хватит духу так поступить.Победа Петра Порошенко, по мнению , развяжет руки Москве в отношении Киева.При наличии на украинской территории многочисленных банд вроде того же "Азова",которые в России признаны террористическими организациями, все может пойти посирийскому сценарию."Объясняю: мы будем действовать по прецеденту Сирии.Когда США не признали президентом Асада и ввели на его территорию войска,потому что они вообще не понимают, с кем говорят и считают, что там банды. Мы,видя "Азов" и все эти банды, не признаем Порошенко и считаем себявправе по прецеденту действовать так, как считаем нужным", – заявилРеплика ведущего возмутила приглашенного на программу "Вечерс Владимиром Соловьевым" украинского политолога. Василий Вакаров позволилсебе усомниться в том, что Москва решится на такой шаг. "Я не думаю, чтояйца у вас такие сильные, чтобы вы могли войска ввести в Украину", -заметил Вакаров.Украинские СМИ уже растиражировали смелое возражениеукраинца "кремлевскому пропагандисту", назвав его реплику "жесткимотпором". Однако ответ ставит все на свои места. Ведущийнапомнил эксперту, как Россия действовала в Сирии. А также Соловьев предложил вспомнитьо судьбе тех, кто пытался испытать "российские яйца" на прочность.