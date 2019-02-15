В течение четырех дней спортсмены соревновались в индивидуальной гонке классическим и свободным стилями...

В Подмосковье состоялся чемпионат Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве по лыжным гонкам и служебному двоеборью. В мероприятии приняли участие 82 сотрудника столичной полиции из 12 команд. Среди участников соревнований: 3 мастера спорта международного класса, 24 мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта.В течение четырех дней спортсмены соревновались в индивидуальной гонке классическим и свободным стилями. Женщины бежали трёхкилометровую трассу, мужчины – пять километров. Во второй день соревнований участники состязались в стрельбе из пистолета Макарова. В заключительный день состязания была проведена лыжная эстафета, в которой соревновались мужчины и женщины: 1 и 2 этапы преодолевали классическим стилем, 3 и 4 этапы – свободным стилем.В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата приняли участие советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер России, Олимпийский чемпион, многократный призер Олимпийских игр Михаил Девятьяров, заместитель председателя общественной федерации ГУ МВД России по г. Москве по лыжным гонкам Андрей Кулагин.По итогам четырех дней лидеры соревнований в командном зачете разделили призовые места таким образом:в комбинированной эстафете1 место – команда Управления охраны и общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве,2 место – команда УВД по Северо-Западному административному округу ,3 место – команда УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве;в командном зачете по служебному двоеборью1 место – команда Управления охраны и общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве,2 место – команда УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве,3 место – команда УВД по Северному административному округу;в лыжных гонках1 место – команда Управления охраны и общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве,2 место – команда УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве,3 место – команда УВД по Северо-Западному административному округу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве