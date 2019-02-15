Мужчине стало плохо. Майор полиции незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи и самостоятельно оказал первую помощь...

Осуществляя прием населения, начальник 2 отделения по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Парамонов услышал крик в коридоре, а затем звук падения.Руководитель отделения вышел из кабинета и увидел человека, лежащего на полу без сознания. Мужчина не реагировал на внешние раздражители, дыхание было затруднено. Майор полиции незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи и самостоятельно оказал первую помощь, в результате чего гражданин пришел в себя.31-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.Было установлено, что гражданин обратился во 2 отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве по вопросу назначения на экзамены на получение права управления транспортным средством после прохождения обучения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81