На Свободном проспекте внимание инспекторов ДПС УВД по ВАО привлек паркующийся каршеринговый автомобиль, пассажир которого подозрительно себя вел...

В районе Новогиреево сотрудники Госавтоинспекции УВД по ВАО задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в хранении наркотиков.На Свободном проспекте внимание инспекторов ДПС УВД по ВАО привлек паркующийся каршеринговый автомобиль, пассажир которого подозрительно себя вел. В ходе личного досмотра подозреваемого в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с веществом растительного происхождения в виде спрессованного куска. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – гашишем массой 97,2 гр.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73