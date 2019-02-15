Свидетелем нападения стал 54-летний охранник, который вступился за заявителя, после чего также получил телесные повреждения...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по САО и ОМВД России по району Аэропорт задержали приезжего, подозреваемого в разбойном нападении на двоих человек», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Через службу «02» в полицию обратился 38-летний мужчина. Со слов потерпевшего стало известно, что он выходил из своего автомобиля во 2-м Балтийском переулке, в этот момент к нему подошли двое неизвестных и нанесли множественные удары руками и ногами. Заявитель потерял сознание.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Алтуфьевском шоссе сотрудники задержали одного из подозреваемых. Им оказался безработный 27-летний приезжий.Установлено, что свидетелем произошедшего стал 54-летний охранник, который вступился за заявителя, после чего также получил телесные повреждения. Оба потерпевших доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание второго соучастника противоправного деяния, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29