Межведомственная рабочая группа начала наблюдения за паводковой обстановкой в районе Буреи. Специалисты замерили ширину канала в месте оползня и скорость течения реки. Эти расчеты помогут предсказать возможные сценарии развития паводков, сообщает ГТРК Дальневосточная.

Межведомственная рабочая группа начала наблюдения за паводковой обстановкой в районе Буреи. Специалисты замерили ширину канала в месте оползня и скорость течения реки. Эти расчеты помогут предсказать возможные сценарии развития паводков, сообщает ГТРК "Дальневосточная"."Принято решение отправить на место две оперативные группы, одну - на место затора, вторую — в село Чекунда в Верхнебуреинском районе", — заявил начальник Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.В настоящий момент все работы по ликвидации затора завершились. Военные покинули район водохранилища. Бурейская ГЭС уже вышла на штатный решим работы. Тем не менее, дать точный прогноз, как поведет себя Бурея в паводок, ученые пока не могут. Угроза подтопления населенных пунктов остается.