Область попала на 9-е место среди регионов ЦФО

Область попала на 9-е место среди регионов ЦФОВо Владимире прошло расширенное заседание коллегии областного департамента по труду и занятости населения.По уровню средней зарплаты среди регионов Центрального федерального округа Владимирская область попала на 9-е место (в 2017 году - 12 место). Её величина превысила 31 тысячу рублей. Самая высокая заработная плата у жителей Владимира и Коврова, а также Петушинского и Киржачского районов. Меньше всего платят в Муромском, Ковровском, Селивановском, Меленковском и Вязниковском районах.В регионе планируют продолжить работу по легализации трудовых отношений и пресечению выдачи «зарплат в конвертах», как как больше 5 тысяч организаций области все ещё являются проблемными.