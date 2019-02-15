Магистр игры Что? Где? Когда? Александр Друзь возможно больше никогда не вернется в эфир. Обвинения в попытке подкупа главреда телепередачи Кто хочет стать миллионером? поставили крест на карьере и добром имени знаменитости.

Магистр игры "Что? Где?Когда?" Александр Друзь возможно больше никогда не вернется в эфир. Обвинения впопытке подкупа главреда телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" поставили крестна карьере и добром имени знаменитости.Именно к такому выводупришел член экспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян, ознакомившись с подробностями скандала, который на этой неделепроизошел на Первом канале. Александра Друзя отстранили от работы, и это, помнению общественника, мудрое решение."Все по заслугам.Соломоново решение, которое было принято Первым каналом, я поддерживаю. Обаотстранены от любых проектов канала на неопределенный срок. По сути, вечнаядисквалификация. Однако если для Ильи Бера эта мера не столь критична, онникогда не был в кадре, и, я думаю, что его работа не связана только стелевидением, то для Друзя это сродни смерти. Потому что для медийногочеловека, который постоянно "светил лицом" в топовых шоу Первогоканала, – это практически запрет на профессию", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".Обвинения в подкупе искандальное отстранение в буквальном смысле подписали смертный приговор карьереАлександра Друзя на телевидении. Манукян уверен, что репутацию звезды программы"Что? Где? Когда?" уже не спасти."В принципе медийностьДрузя вероятно открывала ему нужные двери, а теперь у него вдруг в одночасьеиз-за всей этой истории оказалась "токсичная" репутация. Мне дажекажется, что ему и судиться нет смысла. Потому что любой, даже выигранный суд,не вернет того, что было еще даже на прошлой неделе, а именно доброго имени.Потерять репутацию очень легко, а вот восстановить практически невозможно", – резюмировалВадим Манукян.