Журналистка
всю ночь провела в московской клинике с супругом Игорем Малашенко. Божена
Рынска сообщила, что несчастье с ним произошло после скандала с бывшей женой.
Журналистка
всю ночь провела в московской клинике с супругом Игорем Малашенко. Божена
Рынска сообщила, что несчастье с ним произошло после скандала с бывшей женой.
На своей странице в Facebook журналистка заявила, что вынуждена освещать бракоразводный процесс Малашенко
с его экс-супругой. По словам , та обвинила мужчину
в растрате 60 тысяч долларов.
Муж Божены очень тяжело переживал разборки с
бывшей женой. В результате здоровье мужчины дало сбой: спустя несколько дней выяснения
скандальной ситуации Игорю Малашенко стало плохо – понадобилась
медицинская помощь.
В Instagram Божена сообщила о том, как сейчас
чувствует себя муж. По ее словам, у него нет инсульта, но есть неврология. "После
бессонных ночей, предательства дочери и несправедливого обвинения Игорю
стало плохо: лицо перекосило, он стал шамкать, развилась светобоязнь. Эту
ночь мы провели в больнице", – цитирует Рынскую . Также журналистка рассказала, что несколько
дней супругу придется провести под наблюдением врачей.
Она заверила, что
Малашенко тратил деньги на обеспечение бывшей жены. По ее словам, мужчина содержал
дом в Испании, выделял средства на дорогие машины. Останавливатьсяне собирается: как только супругу станет лучше, она продолжит разбирательство. Подробно о сложившейся ситуации она рассказала на своей странице в Facebook.