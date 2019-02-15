Журналистка всю ночь провела в московской клинике с супругом Игорем Малашенко. Божена Рынска сообщила, что несчастье с ним произошло после скандала с бывшей женой.

Журналисткавсю ночь провела в московской клинике с супругом Игорем Малашенко. БоженаРынска сообщила, что несчастье с ним произошло после скандала с бывшей женой.На своей странице в Facebook журналистка заявила, что вынуждена освещать бракоразводный процесс Малашенкос его экс-супругой. По словам , та обвинила мужчинув растрате 60 тысяч долларов.Муж Божены очень тяжело переживал разборки сбывшей женой. В результате здоровье мужчины дало сбой: спустя несколько дней выясненияскандальной ситуации Игорю Малашенко стало плохо – понадобиласьмедицинская помощь.В Instagram Божена сообщила о том, как сейчасчувствует себя муж. По ее словам, у него нет инсульта, но есть неврология. "Послебессонных ночей, предательства дочери и несправедливого обвинения Игорюстало плохо: лицо перекосило, он стал шамкать, развилась светобоязнь. Этуночь мы провели в больнице", – цитирует Рынскую . Также журналистка рассказала, что несколькодней супругу придется провести под наблюдением врачей.Она заверила, чтоМалашенко тратил деньги на обеспечение бывшей жены. По ее словам, мужчина содержалдом в Испании, выделял средства на дорогие машины. Останавливатьсяне собирается: как только супругу станет лучше, она продолжит разбирательство. Подробно о сложившейся ситуации она рассказала на своей странице в Facebook.