Народный артист России принял ответственное решение. Владимир
Машков оставляет кинематограф.
Народный артист России принял ответственное решение. Владимир
Машков оставляет кинематограф.
Актер заявил, что отныне направит
все свои силы и талант на театральную сцену. собирается поставить спектакль.
"Идут уже задумки, разработки. И,
бесспорно, я должен играть в своем театре", – цитируем Владимира Машкова . По его словам, в этом году выйдут два фильма с его участием. Однако после
этого в кинокарьере звезды грядет перерыв.
"Кино – это тоже
серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто
физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", – заявил
Машков. При этом Артист не уточнил, на сколько собирается уйти из
кинематографа, отметив, что этого не знает.
Напомним, в апреле 2018 года Владимир Машков был назначен новым
художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка" после смерти ее
основателя и руководителя Олега
Табакова. Машков отремонтировал все площадки театра, изменил его репертуар и
даже название. Теперь это Театр Олега Табакова.
Отметим, Владимир снялся
в пяти десятках фильмов. Это "Движение вверх", "Русский бунт", "Вор", "Григорий
Р.", "Давай сделаем это по-быстрому", "Олигарх", "Охота на пиранью", "Экипаж", "Идиот",
"Папа", "Дуэлянт" и многих других.