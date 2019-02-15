Народный артист России принял ответственное решение. Владимир Машков оставляет кинематограф.

Народный артист России принял ответственное решение. ВладимирМашков оставляет кинематограф.Актер заявил, что отныне направитвсе свои силы и талант на театральную сцену. собирается поставить спектакль."Идут уже задумки, разработки. И,бесспорно, я должен играть в своем театре", – цитируем Владимира Машкова . По его словам, в этом году выйдут два фильма с его участием. Однако послеэтого в кинокарьере звезды грядет перерыв."Кино – это тожесерьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня простофизически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", – заявилМашков. При этом Артист не уточнил, на сколько собирается уйти изкинематографа, отметив, что этого не знает.Напомним, в апреле 2018 года Владимир Машков был назначен новымхудожественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка" после смерти ееоснователя и руководителя ОлегаТабакова. Машков отремонтировал все площадки театра, изменил его репертуар идаже название. Теперь это Театр Олега Табакова.Отметим, Владимир снялсяв пяти десятках фильмов. Это "Движение вверх", "Русский бунт", "Вор", "ГригорийР.", "Давай сделаем это по-быстрому", "Олигарх", "Охота на пиранью", "Экипаж", "Идиот","Папа", "Дуэлянт" и многих других.