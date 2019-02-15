В пятницу, 15 февраля, стартует совместный проект российского информационного канала Россия 24 и пресс-службы правительства РФ – программа Диалог. В новой передаче министры и вице-премьеры будут обсуждать с представителями бизнеса, профессионального сообщества и руководителями регионов актуальные экономические и политические вопросы и проблемы.

В пятницу, 15 февраля, стартует совместный проект российского информационного канала "Россия 24" и пресс-службы правительства РФ – программа "Диалог". В новой передаче министры и вице-премьеры будут обсуждать с представителями бизнеса, профессионального сообщества и руководителями регионов актуальные экономические и политические вопросы и проблемы."Формат "Диалога", в отличие от традиционных интервью, подразумевает общение двух участников без журналиста или модератора, собеседники будут поочередно задавать друг другу вопросы и сами определять вектор дискуссии. Этот разговор "без галстуков" будет реальным диалогом. Уверен в высоких рейтингах этого продукта", – сказал главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов.Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов считает, что программа, "несомненно, станет интересна зрителям". "В ней будет много новостей, будет информация, необходимая и для нашего общества в целом, и для крупных предпринимателей и малого бизнеса в частности, для людей, на которых непосредственно отражаются принимаемые правительством решения, – добавил Осипов. – Мы признательны телеканалу "Россия 24" за создание этой площадки для обмена мнениями".Участниками первого выпуска станут министр экономики Максим Орешкин и губернатор Пермского края Максим Решетников. Эфир программы "Диалог" смотрите на "России 24" 15 февраля в 16.00."Россия 24" – федеральный государственный информационный телеканал, входящий в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Канал сообщает мировые новости и новости регионов России, а также новости культуры, экономики и спорта. Заметное место занимают экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими представителями российской и мировой политических элит. Особое внимание телеканала отдано прямым трансляциям важнейших мировых событий. Телеканал вещает круглосуточно, в режиме реального времени обновляя ленту новостей.