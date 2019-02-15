В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили группу лиц, которая организовала контрабандные поставки запрещенных анаболических стероидов...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками службы безопасности Почты России перекрыли крупный канал поставок анаболических стероидов на территории России», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили группу лиц, которая организовала контрабандные поставки запрещенных анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. На территорию Российской Федерации анаболики поступали из Республики Казахстан и Республики Беларусь, а затем распространялись на территории России посредством почтовых отправлений. Подозреваемые, 25-летний и 29-летний жители Подмосковья, были задержаны в Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах г. Москвы.Одновременно на территории московского региона проведено 5 обысков, а также обследование используемых ими транспортных средств. Обнаружено 26 пакетов с анаболическими стероидами, общей массой более 100 кг, стоимость которых предположительно составляет более 13 миллионов рублей, 14 почтовых отправлений в различные регионы страны, 22 банковские карты на разные имена, упаковочный материал для формирования почтовых отправлений и пустые флаконы для последующей их фасовки.Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве