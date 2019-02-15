На них много выбоин и многочисленные повреждения дорожного покрытия

На них много выбоин и многочисленные повреждения дорожного покрытияСуздальская прокуратура провела проверку содержания автодорог в селе Добрынское.Специалисты ведомства выяснили, что дороги по улицам Огурцова, Пионерская и Леонова находятся в очень плохом состоянии. На них много выбоин и многочисленные повреждения дорожного покрытия, что затрудняет движение автомобилей, в том числе служб экстренной помощи, и влечёт за собой угрозу жизни и здоровью местных жителей.Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию Суздальского района привести дороги в селе Добрынском в надлежащее состояние, за чем проследит лично.