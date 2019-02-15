Появившись на излете второго тысячелетия, популярнейшая сеть универсамов у дома празднует юбилей! И, разумеется, главными героями и участниками этого события станут гости магазина – то есть мы, покупатели. Начинаем отмечать!

Появившисьна излете второго тысячелетия, популярнейшая сеть универсамов у домапразднует юбилей! И, разумеется, главными героями и участниками этого событиястанут гости магазина – то есть мы, покупатели. Начинаем отмечать!Для тогочтобы праздник запомнился надолго и оставил самые приятные воспоминания,магазин решил дарить своим гостям подарки. Но о них – чуть позже, а поканемного истории. С того дня, как вСанкт-Петербурге открылись первые четыре магазина сети, прошло 20 лет. Становлениеторговой сети шло постепенно: она охватывала все новые и новые города.Командапрофессионалов каждый день делает все возможное, чтобы люди выбирали "Пятерочку" в качествесвоего любимого магазина. И это удается: ежедневно магазины сети принимают 27миллионов покупателей. Успехи сегодня такие: число магазинов перевалило за 13 с половиной тысяч, ониоткрылись в самых разных регионах страны, и 70 миллионов покупателей выбирают"Пятерочку"ежемесячно. А это – половина населения России, только вдумайтесь!Впрочем, нет ничегоудивительного, ведь о любви россиян к "Пятерочке" говорят нетолько сухие цифры статистики. Сюда ходит все больше людей по самым разнымпричинам, но главное – доступные цены на самые важные продукты, постоянныеакционные предложения, удобство покупок, продуманная организация торговыхзалов, доброжелательный персонал. Немаловажно, что располагаются магазины не назагородных магистралях, а внутри жилой застройки, в спальных районах, то естьтем, где большинство из нас живет и работает.У большинства тех, ктоходит за покупками в "Пятерочку", есть "Выручай-карта", которая позволяет копить баллы и получатьиндивидуальные предложения от торговой сети. Время от времени карта позволяетсущественно снизить сумму чека, чем все гости магазина с удовольствиемпользуются!Впрочем, принять участие вюбилее можно без карты: в торговой сети решили, что праздник должен коснутьсявсех и приготовили более 50 миллионов подарков своим гостям!. Поспешите за ними:совершите свою обычную покупку на сумму от 555 рублей и получите у кассира сашес карточкой на скидку и наклейкой, которыми можно воспользоваться с 5 февраляпо 4 марта.Как и всякий праздник, юбилей "Пятерочки" преподноситпорой невероятные сюрпризы. Знаете, как повезло посетителямодного из московских магазинов, которые были приятно удивлены появлением прямов торговом зале солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова? Онпоявился на импровизированной сцене, замаскированной под обычный стеллаж спродуктами, и исполнил юбилейную песню на любимый разными поколениями мотивсвоего хита."Пятерочка" поставила себеамбициозную, но, как показала сама жизнь, выполнимую задачу – быть номером одинв сердцах российских потребителей. Опросы показывают, что "Пятерочка" стала магазином первого выбора для покупателей, а узнаваемость брендаприближается к 100%. Все магазины сети встречают гостей жизнерадостными витринамис красными и зелеными кружочками, яркими огнями и доброжелательной атмосферой."Пятерочка" действительнозавоевала сердца российских покупателей. Впереди у "Пятерочки" – толькоразвитие. Внедрениеновых технологий в ритейле, подарки покупателям, новые акции и внимание ккачеству товаров. Из магазинов любимой сети все выходят с хорошим настроением иполными корзинами!