Появившись
на излете второго тысячелетия, популярнейшая сеть универсамов у дома
празднует юбилей! И, разумеется, главными героями и участниками этого события
станут гости магазина – то есть мы, покупатели. Начинаем отмечать!
Появившись
на излете второго тысячелетия, популярнейшая сеть универсамов у дома
празднует юбилей! И, разумеется, главными героями и участниками этого события
станут гости магазина – то есть мы, покупатели. Начинаем отмечать!
Для того
чтобы праздник запомнился надолго и оставил самые приятные воспоминания,
магазин решил дарить своим гостям подарки. Но о них – чуть позже, а пока
немного истории. С того дня, как в
Санкт-Петербурге открылись первые четыре магазина сети, прошло 20 лет. Становление
торговой сети шло постепенно: она охватывала все новые и новые города.
Команда
профессионалов каждый день делает все возможное, чтобы люди выбирали "Пятерочку" в качестве
своего любимого магазина. И это удается: ежедневно магазины сети принимают 27
миллионов покупателей. Успехи сегодня такие: число магазинов перевалило за 13 с половиной тысяч, они
открылись в самых разных регионах страны, и 70 миллионов покупателей выбирают
"Пятерочку"
ежемесячно. А это – половина населения России, только вдумайтесь!
Впрочем, нет ничего
удивительного, ведь о любви россиян к "Пятерочке" говорят не
только сухие цифры статистики. Сюда ходит все больше людей по самым разным
причинам, но главное – доступные цены на самые важные продукты, постоянные
акционные предложения, удобство покупок, продуманная организация торговых
залов, доброжелательный персонал. Немаловажно, что располагаются магазины не на
загородных магистралях, а внутри жилой застройки, в спальных районах, то есть
тем, где большинство из нас живет и работает.
У большинства тех, кто
ходит за покупками в "Пятерочку", есть "Выручай-карта", которая позволяет копить баллы и получать
индивидуальные предложения от торговой сети. Время от времени карта позволяет
существенно снизить сумму чека, чем все гости магазина с удовольствием
пользуются!
Впрочем, принять участие в
юбилее можно без карты: в торговой сети решили, что праздник должен коснуться
всех и приготовили более 50 миллионов подарков своим гостям!. Поспешите за ними:
совершите свою обычную покупку на сумму от 555 рублей и получите у кассира саше
с карточкой на скидку и наклейкой, которыми можно воспользоваться с 5 февраля
по 4 марта.
Как и всякий праздник, юбилей "Пятерочки" преподносит
порой невероятные сюрпризы. Знаете, как повезло посетителям
одного из московских магазинов, которые были приятно удивлены появлением прямо
в торговом зале солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова? Он
появился на импровизированной сцене, замаскированной под обычный стеллаж с
продуктами, и исполнил юбилейную песню на любимый разными поколениями мотив
своего хита.
"Пятерочка" поставила себе
амбициозную, но, как показала сама жизнь, выполнимую задачу – быть номером один
в сердцах российских потребителей. Опросы показывают, что "Пятерочка" стала магазином первого выбора для покупателей, а узнаваемость бренда
приближается к 100%. Все магазины сети встречают гостей жизнерадостными витринами
с красными и зелеными кружочками, яркими огнями и доброжелательной атмосферой.
"Пятерочка" действительно
завоевала сердца российских покупателей. Впереди у "Пятерочки" – только
развитие. Внедрение
новых технологий в ритейле, подарки покупателям, новые акции и внимание к
качеству товаров. Из магазинов любимой сети все выходят с хорошим настроением и
полными корзинами!